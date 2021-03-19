В "Жемчужине Сибири" чемпионат России по лыжным гонкам пройдет со зрителями

С 27 марта по 4 апреля в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" состоится чемпионат России по лыжным гонкам. Участниками события станут лыжники региональных сборных команд и национальной сборной команды России. Всего к участию в стартах допущено 272 спортсмена из 39 регионов России.
"Спустя год после введения карантинных мер по профилактике новой коронавирусной инфекции впервые соревнования такого уровня пройдут с участием зрителей, но с учетом ряда ограничений. На территории "Жемчужины Сибири" все еще действует обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров. В связи с этим трибуны центра будут заполнены лишь на 50%, на трассы у зрителей также не будет допуска", — рассказали организаторы.
На стадионе для зрителей будут работать точки питания, лавки с сувенирной продукцией, организована развлекательная программа выходного дня.
Программа соревнований:
27 марта
11.00 - спринт, классический стиль (мужчины, женщины)
28 марта
11.00 - скиатлон (женщины)
12.30 - скиатлон (мужчины)
30 марта
11.00 - индивидуальная гонка, свободный стиль (женщины)
12.30 - индивидуальная гонка, свободный стиль (мужчины)
31 марта
11.00 - командный спринт, свободный стиль (мужчины, женщины)
02 апреля
11.00 - эстафета (женщины)
12.30 - эстафета (мужчины)
3 апреля
10.00 - масс-старт, классический стиль 30 км (женщины)
4 апреля
10.00 - масс-старт, классический стиль 50 км (мужчины)
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru