В "Жемчужине Сибири" чемпионат России по лыжным гонкам пройдет со зрителями

С 27 марта по 4 апреля в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" состоится чемпионат России по лыжным гонкам. Участниками события станут лыжники региональных сборных команд и национальной сборной команды России. Всего к участию в стартах допущено 272 спортсмена из 39 регионов России.

"Спустя год после введения карантинных мер по профилактике новой коронавирусной инфекции впервые соревнования такого уровня пройдут с участием зрителей, но с учетом ряда ограничений. На территории "Жемчужины Сибири" все еще действует обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров. В связи с этим трибуны центра будут заполнены лишь на 50%, на трассы у зрителей также не будет допуска", — рассказали организаторы.

На стадионе для зрителей будут работать точки питания, лавки с сувенирной продукцией, организована развлекательная программа выходного дня.

Программа соревнований:

27 марта

11.00 - спринт, классический стиль (мужчины, женщины)

28 марта

11.00 - скиатлон (женщины)

12.30 - скиатлон (мужчины)

30 марта

11.00 - индивидуальная гонка, свободный стиль (женщины)

12.30 - индивидуальная гонка, свободный стиль (мужчины)

31 марта

11.00 - командный спринт, свободный стиль (мужчины, женщины)

02 апреля

11.00 - эстафета (женщины)

12.30 - эстафета (мужчины)

3 апреля

10.00 - масс-старт, классический стиль 30 км (женщины)

4 апреля

10.00 - масс-старт, классический стиль 50 км (мужчины)