Тюменские пловцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Воспитанники тюменской спортшколы № 1 Владислав Лицеванов (2004 г.р.) и Димитрий Долговас (2003 г.р.) приняли участие в чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на короткой воде, который проходил в Краснодаре.

В 25-метровом бассейне свой профессионализм продемонстрировали более 200 участников из 35 субъектов Российской Федерации. Состязания продолжались в течение пяти дней. Пловцы преодолевали дистанции вольным стилем, брассом, баттерфляем, на спине.

Владислав завоевал победу на дистанции 200 метров вольным стилем. Его результат составил 2:43.94. Димитрию чуть не хватило до призового места.

"Чемпионат России – это статусные соревнования. На них всегда съезжаются сильнейшие спортсмены - паралимпийские чемпионы, победители и рекордсмены мировых стартов. Наши ребята хорошо выступили. Улучшили результаты на дистанциях, а также проплыли по нормативам мастера спорта международного класса. Димитрий – на дистанции 100 метров вольным стилем, а Владислав - на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем", - отметил тренер Виталий Топтыгин.

Юные тюменцы занимаются плаванием с начальных классов. Посещают все тренировки и внимательно выполняют рекомендации тренера. В их копилке награды с соревнований различного уровня, в том числе и с первенств страны. Ребята входят в состав юношеской паралимпийской сборной России по плаванию.

"Конкуренция на соревнованиях была очень серьезная. В классе, в котором выступал сын, большая часть спортсменов была старше и опытнее его, - рассказала мама Владислава Гульнара. - Когда узнала результаты, расплакалась. Это первый его чемпионат. А вот сын победу воспринял спокойнее. Немного порадовался, а через 10 минут был готов работать дальше. Трудиться на результат – это черта, которую привил первый тренер Григорий Зюзько. Владислав у него занимался шесть лет"".

В настоящее время тюменские пловцы приступили к подготовке к новым состязаниям. В начале апреля они примут участие в чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (г. Уфа), сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.