Кубок Тюменской области по бодибилдингу определит сильнейших спортсменов региона

Кубок Тюменской области по бодибилдингу состоится 27 марта в СК "Центральный". В соревнованиях примут участие члены клубов бодибилдинга и фитнеса юга Тюменской области и других региональных федераций ФББР.

Соревнования станут отбором спортсменов в сборные команды Тюменской области для участия в межрегиональных и всероссийских официальных спортивных мероприятиях. Чемпионат также призван выявить сильнейших спортсменов региона по бодибилдингу, сформировать спортивный резерв и дать возможность участникам выполнить разрядные нормативы Единой Всероссийской спортивной квалификации.

Кубок проводится по 19 категориям среди юниоров и юниорок, а также среди женщин, мужчин и мастеров. Это "Бодифитнес", "Бодибилдинг", "Классический бодибилдинг", "Атлетик", "Фитнес-бикини", "Фитнес-модель", "Пляжный бодибилдинг", "Wellness" и "Muscular".

Главный судья соревнований – судья всероссийской категории, Заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России Наталья Проскурякова:

Это событие, которое мы так долго ждали! Приглашаем спортсменов участвовать. А также ждем на мероприятие всех любителей красивого бодибилдинга. Уверена, что борьба будет эмоциональной, а зрелище – запоминающимся!

Заявки от участников принимаются до 25 марта. Предварительная онлайн-регистрация проходит на сайте Федерации. Спортсмены должны быть включены в заявку своей региональной федерации.

Аккредитация прессы, фото- и тележурналистов, репортёров и интернет-порталов для освещения Кубка Тюменской области по бодибилдингу осуществляется по предварительным заявкам.

Организаторами выступают ОО "Федерация бодибилдинга Тюменской области", ГАУ ТО "ДЭССО" СК "Центральный" и ГАУ ТО "ЦСП" при поддержке Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.