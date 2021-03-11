Кубок Тюменской области по бодибилдингу соберет сильнейших спортсменов региона

Фото: Федерация Тюменской области по бодибилдингу

Кубок Тюменской области по бодибилдингу состоится 27 марта в СК "Центральный" (г. Тюмени, ул. Орджоникидзе, 60). Начало в 13:00. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены: члены клубов бодибилдинга и фитнеса юга Тюменской области и других региональных федераций ФББР.

Соревнования пройдут в соответствии с правилами вида спорта "бодибилдинг" и станут отбором спортсменов в сборные команды Тюменской области для участия в межрегиональных и всероссийских официальных спортивных мероприятиях. Чемпионат также призван выявить сильнейших спортсменов региона по бодибилдингу, сформировать спортивный резерв и дать возможность участникам выполнить разрядные нормативы Единой Всероссийской спортивной квалификации.

Кубок проводится по 19 категориям среди юниоров и юниорок, а также среди женщин, мужчин и мастеров. Это "Бодифитнес", "Бодибилдинг", "Классический бодибилдинг", "Атлетик", "Фитнес-бикини", "Фитнес-модель", "Пляжный бодибилдинг", "Wellness" и "Muscular".

Главный судья соревнований – судья всероссийской категории, Заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России Наталья Проскурякова.

"Это событие, которое мы так долго ждали! Приглашаем спортсменов участвовать. А также ждем на мероприятие всех любителей красивого бодибилдинга. Уверена, что борьба будет эмоциональной, а зрелище – запоминающимся!", - отметила Наталья Проскурякова.

Заявки от участников принимаются до 25 марта. Предварительная онлайн-регистрация проходит на сайте Федерации. Спортсмены должны быть включены в заявку своей региональной федерации.

Аккредитация прессы, фото- и тележурналистов, репортёров и Интернет-порталов для освещения Кубка Тюменской области по бодибилдингу осуществляется по предварительным заявкам. Форма заявки опубликована в группе Федерации Тюменской области по бодибилдингу ВКонтакте. Здесь же размещено Положение о проведении соревнований.

Организаторами выступают ОО "Федерация бодибилдинга Тюменской области", ГАУ ТО "ДЭССО" СК "Центральный" и ГАУ ТО "ЦСП" при поддержке Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.