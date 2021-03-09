Первенство города по художественной гимнастике пройдет в Тюмени

Первенство города Тюмени по художественной гимнастике пройдет 13-14 марта в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а). Спортсменки выступят в личном первенстве и групповых упражнениях.
В индивидуальной программе примут участие гимнастки 2012 года рождения и старше в программах 1-3 спортивных разрядов. В групповых упражнениях выступят команды 2012, 2011 и 2009-2010 годов рождения. Соревнования пройдут по правилам художественной гимнастики FIG.
Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в многоборье. В групповых – по сумме двух упражнений.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей вход в зал ограничен.
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