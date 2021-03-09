Первенство города по художественной гимнастике пройдет в Тюмени

Фото: СШ "Прибой"

Первенство города Тюмени по художественной гимнастике пройдет 13-14 марта в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а). Спортсменки выступят в личном первенстве и групповых упражнениях.

В индивидуальной программе примут участие гимнастки 2012 года рождения и старше в программах 1-3 спортивных разрядов. В групповых упражнениях выступят команды 2012, 2011 и 2009-2010 годов рождения. Соревнования пройдут по правилам художественной гимнастики FIG.

Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в многоборье. В групповых – по сумме двух упражнений.

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей вход в зал ограничен.