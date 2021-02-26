В Тюмени пройдет "Лыжня России"

На следующей неделе, с 1 по 7 марта, в Тюмени пройдет зимняя неделя здоровья. В этот период в различных частях города для жителей проведут спортивные мероприятия. Одним из основных станет XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". В этом году мероприятие пройдет в новом формате.

Школьники, студенты ссузов и вузов будут кататься на лыжах в период с 1 по 5 марта на уроках физкультуры и в рамках других занятий, внутренних мероприятий учреждений спорта и дополнительного образования Тюмени.

Сотрудники предприятий и организаций, а также все тюменцы, являющиеся поклонниками здорового образа жизни, смогут покорить заснеженную трассу в период с 1 по 7 марта. Их ждут на лыжных базах спортивной школы № 2 с 9 до 19 часов по адресам: ул. Барнаульская, 17/2, ул. Малышева, 37, корпус 1, ул. Судоремонтная, 1а/1, ул. Широтная, 263, корпус 1, ул. Гилевская роща, 1, ул. Аккумуляторная, 15.

Для удобства горожан будет работать платный прокат лыжного инвентаря. Стоимость составит всего 100 рублей (для зарегистрировавшихся). А детям до 18 лет прокат будет бесплатным. При себе необходимо иметь залоговое обеспечение.

Главный спортивный забег пройдет 6 марта на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" (45 км автомобильной дороги "Богандинский-Червишево-Чаплык", строение 22).

Регистрация участников пройдет с 8.30 до 10.00. Ровно в 11 часов будет дан старт состязаниям. Юношам и девушкам 2003 г.р. и моложе предстоит преодолеть дистанцию 5 км, а мужчинам и женщинам 2002 г.р. и старше - 10 км.

Мандатная комиссия состоится в спортивной школе № 2 (ул. Луначарского, 10) с 1 по 5 марта с 10 до 17 часов. Заявки на участие в спортивных забегах необходимо подавать с 1 по 4 марта (документ должен быть заверен медицинской печатью, также должна быть страховка).

Для участия в забегах спортсменам необходимо предоставить в мандатную комиссию следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку-допуск врача (участники массовых соревнований до 17 лет включительно предоставляют медицинскую справку (заявку с медицинским допуском), участники массовых соревнований в возрасте от 18 лет и старше предоставляют медицинскую справку (заявку с медицинским допуском) или личную подпись в карточке участника, подтверждающую персональную ответственность за собственную жизнь и здоровье на период проведения мероприятия).

Контактное лицо: Татьяна Геннадьевна Поспелова, главный специалист отдела по проведению мероприятий в сфере информационно-коммуникативных технологий МАУ "ТГМЦ"

(625039, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46/2 тел./факс 51-79-50)