В Тюмени прошло первенство России по лыжным гонкам среди юниоров

В областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" состоялось первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 21–23 лет.

В гонке классическим стилем первое место среди юниорок завоевала тюменская спортсменка Анна Грухвина, ее партнер по команде Наталья Мекрюкова финишировала второй, Кристина Кускова из Московской области замкнула тройку лидеров. Среди юниоров первым стал Андрей Кузнецов (Красноярский край–Пермский край), Евгений Семяшкин из Республики Коми стал вторым, Никита Денисов из Алтайского края – третьим.

В спринте свободным стилем Анна Грухвина подтвердила свой статус лидера, первенство ей уступила московская спортсменка Нина Дуботолкина, Алена Баранова из Томской области стала третьей. Федор Назаров из Московской области финишировал первым среди юниоров, Владислав Афанасьев из Республики Удмуртия занял вторую строчку, и красноярский лыжник Иван Горбунов на третьей позиции.

Эстафетная гонка среди девушек вновь принесла тюменским лыжница победу. В составе тюменской команды: Наталья Баракина, Наталья Мекрюкова, Елизавета Бекишева, Анна Грухвина. Серебро гонки завоевали лыжницы из команды Москвы, Республика Татарстан с бронзовыми наградами. Среди мужских команд лидерство захватили лыжники из Республики Татарстан, спортсмены из Московской области на втором месте, на третьем – представители Удмуртии.

Завершились соревнования масс-стартом свободным стилем. Среди юниорок золото завоевала Кристина Кускова, Екатерина Булычева (Санкт-Петербург–Кировская область) - серебро, бронза – Елизавета Шалабода (Москва – Приморский край). Виктор Семенов из Республики Татарстан первенствовал среди юниоров, его партнер по команде Иван Селезнев стал вторым, Павел Соловьев, представляющий Пермский и Красноярский край, стал третьим.