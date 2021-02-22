Зимние сельские спортивные игры пройдут в Ишимском районе

XXVIII Зимние сельские спортивные игры Тюменской области пройдут в Ишимском районе с 25 по 28 февраля. В соревнованиях примут участие команды из разных районов, активно готовятся к стартам и спортсмены Тюменского района.

Как сообщили в управлении по спорту и молодежной политике Тюменского района, команды будут соревноваться по таким традиционным видам спорта, как лыжи, шахматы, шашки, полиатлон, а также проявят себя в троеборье дояров, крестьянской эстафете, семейных стартах, охотничьем биатлоне.

В команду Тюменского района вошли 25 спортсменов из Боровского, Кулаковского, Винзилинского, Онохинского, Червишевского, Новотарманского, Переваловского и Московского муниципальных образований. В составе делегации - один заслуженный мастер спорта России, один международный мастер спорта России, два мастера спорта России и восемь кандидатов в мастера спорта России.

Особое внимание спортсмены уделяют крестьянской эстафете и троеборью дояров, так как эти дисциплины для команды в новинку. Учатся на скорость собирать и разбирать доильный аппарат, запрягать и распрягать лошадь, распиливать бревна и колоть дрова.

Как отметил начальник районного управления по спорту и молодежной политике Андрей Кайзер, спортсмены Тюменского района традиционно являются лидерами сельских спортивных игр, поэтому в новых условиях соревнований не хотят уступать соперникам и рассчитывают на призовые места.