Тюменский спортсмен достойно представил регион на чемпионате УрФО по спортивной борьбе

Чемпионат Уральского федерального округа по спортивной (вольной) борьбе среди мужчин состоялся в Нижневартовске. Тюменскую область представлял спортсмен и начинающий тренер Ефим Кормильцев.
В весовой категории до 61 кг наш борец провел 4 встречи, показав безукоризненную техническую подготовку выиграв соперников со счётом 10:0 и завоевал золото.
Высокий уровень чемпионата доказывается званиями участников: все спортсмены имеют звание не ниже кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Уже в середине марта в Улан-Удэ стартует предолимпийский чемпионат России, в котором на одном ковре со спортсменами высочайшего уровня выступит наш земляк, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Тюменской области.
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