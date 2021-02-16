Тюменский спортсмен достойно представил регион на чемпионате УрФО по спортивной борьбе

09:44 16 февраля 2021
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Фото пресс-службы Федерации спортивной борьбы Тюменской области

Чемпионат Уральского федерального округа по спортивной (вольной) борьбе среди мужчин состоялся в Нижневартовске. Тюменскую область представлял спортсмен и начинающий тренер Ефим Кормильцев.

В весовой категории до 61 кг наш борец провел 4 встречи, показав безукоризненную техническую подготовку выиграв соперников со счётом 10:0 и завоевал золото.

Высокий уровень чемпионата доказывается званиями участников: все спортсмены имеют звание не ниже кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Уже в середине марта в Улан-Удэ стартует предолимпийский чемпионат России, в котором на одном ковре со спортсменами высочайшего уровня выступит наш земляк, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Тюменской области.

Теги: борьба , соревнования , турнир , чемпионат
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