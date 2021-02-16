Спортсмены Тюменской области представят УрФО на соревнованиях в Москве

Фото федерации спортивной борьбы Тюменской области

Первенство Уральского Федерального округа по вольной борьбе среди младших юношей состоялось 7 февраля в городе Пыть-Ях. Три воспитанника из Тюменской области завоевали призовые места.

В Первенстве приняли участие 158 человек. Тюменскую область представляли 6 спортсменов. 1, 2 и 3 место завоевали наши воспитанники. Иван Торопов – 1 место, Рамзан Гейтиев – 2 место и Роман Шорохов – 3 место. Иван Торопов и Рамзан Гейтиев представят Уральский федеральный округ в Москве в апреле 2021 года.

В шаге от медалей остановились три спортсмена: Семен Семянников, Никита Колычев, Александр Никифоров, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Тюменской области.