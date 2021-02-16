Спортсмены ОСШОР Носковой выиграли медали в чемпионате России по биатлону

Фото: ЦСП72

Чемпионат России по биатлону состоялся на базе "Жемчужины Сибири" с 11 по 14 февраля. В соревнованиях приняли участие региональные сборные команды России.

В программе стартов были индивидуальные гонки на 15 и 20 км, спринты на 7,5 и 10 км, суперпасьюты.

По хорошей традиции спортсмены ОСШОР Луизы Носковой продемонстрировали достойные результаты.

Так, в преследовании на короткой дистанции (суперпасьют) золото выиграл Денис Таштимеров, а среди женщин Виктория Сливко получила почетное серебро, сообщили в пресс-службе спортшколы.