Тюменец показал наивысший результат на соревнованиях по фигурному катанию

Фото ГАУ ТО "ОСШОР"

Межрегиональные соревнования по фигурному катанию на коньках состоялись в Тюмени на базе катка "Прибой" с 8 по 12 февраля. Соревнования прошли среди мальчиков и девочек (младший возраст) Уральского и Приволжского федеральных округов.

Участие приняли более 110 спортсменов. Фигуристы соревновались в одиночном катании в двух возрастных категориях: 2008-2009 годов рождения, 2010 года рождения и моложе.

Среди юношей старшей группы уверенным лидером стал тюменец Глеб Ковтун (общая сумма баллов – 236,17), обойдя Ивана Конихина из Удмуртской республики (227,67 баллов) и Матвея Богданова из Екатеринбурга (217,88).

Наивысший результат среди юношей младшей группы показал татарский спортсмен Илья Мальков, набравший за короткую и произвольную программы 209,19 баллов. На втором месте – Кирилл Андреянов из Самарской области, 155,40 баллов. Завершает тройку лидеров представитель Оренбургской спортшколы Владислав Левичев (149,70).

По результатам соревнований старшей группы девочек первое место заняла Дарья Садкова, Республика Марий Эл (239,59), на втором месте – Инга Никитина, Казань (235,49). Бронзу пермской спортшколе принесла спортсменка Таисия Щербинина, набрав 226,43 баллов.

Среди девочек младшей группы лидирует Таисия Коробицина, Казань (211,02 баллов). Серебро досталось Зое Ковязиной, Республика Марий Эл. За короткую и произвольную программы девочка набрала 197,56 баллов. Почётное третье место заняла юная спортсменка из Перми Вера Гаврилова, набрав 177,62 баллов.

Запись программ юных спортсменов все желающие могут увидеть и сейчас в онлайн-формате.