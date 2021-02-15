Тюменские биатлонисты завоевали медали чемпионата России

В Тюмени прошел восьмой этап Кубка России по биатлону. Из-за морозной погоды соревнования прошли в усеченном составе — в них приняли участие 94 спортсмена из 19 территорий.

В субботу, 13 февраля, спортсмены соревновались в спринтах. В спринтерской̆ гонке среди мужчин лучшим стал Александр Поварницын (Республика Удмуртия), на втором месте Виктор Плицев (Республика Удмуртия), на третьем месте Семен Сучилов (ХМАО-Югра).

В соревнованиях женщин первой стала Елизавета Каплина (ХМАО-Югра), на второй̆ позиции Антонина Кирсанова (Свердловская область), на третьем месте Наталья Ушкина (Республика Мордовия).

14 февраля на трассах "Жемчужины Сибири" прошла дисциплина суперперсьют. Тюменский биатлонист Денис Таштимеров выиграл гонку среди мужчин. Дмитрий Шамаев из Республики Удмуртия стал вторым, Алексей Шевченко (Свердловская область) замкнул тройку лидеров.

Среди женщин биатлонистка из Тюмени Виктория Сливко завоевала серебряную медаль, пропустив вперед Наталью Ушкину (Республика Мордовия). Бронзовая награда досталась Кристине Дюпиной из ХМАО-Югры.