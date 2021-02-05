На Андреевском озере пройдут соревнования среди ориентировщиков

В Тюмени 6 и 7 февраля состоится чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию на лыжах. Состязания пройдут в районе озера Андреевское в субботу в 14 часов, в воскресенье в 11 часов.

Более 100 участников в возрасте от 10 до 80 лет будут бороться за награды. В первый день соревнований их ждет лыжный "спринт", во второй – "классика".

Как рассказал главный судья соревнований Леонид Кобелев, за звание сильнейшего поспорят спортсмены из Тюмени, Тюменского, Ярковского районов, а также Тобольска.