В Тюмени выберут лучшего туриста

С 5 по 7 февраля пройдут чемпионат и первенство города Тюмени по спортивному туризму в группе дисциплин "дистанция-лыжная". Состязания состоятся на турбазе центра "Авангард" по адресу: ул. Весёлая, 2. В пятницу начало соревнований в 13.00.

В них примут участие сборные команды туристических и спортивных секций города, общеобразовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования. Испытания пройдут для спортсменов в соответствии с классами сложности. Этапы состязаний разместят в лесном массиве и частично по льду озера Цимлянское. В чемпионате примут участие юниоры и юниорки на дистанциях, соответствующих 3 классу сложности. Первенство пройдет для юных спортсменов на трассах 1 и 2 класса.

Соревноваться туристы будут в личном зачете, в связке по два человека и в группах по четыре человека. Участникам предстоит передвигаться по маркированной трассе, транспортируя на себе необходимое снаряжение, грамотно применять на этапах веревки, карабины и использовать ледорубы. Спортсменам предстоит продемонстрировать свое мастерство на этапах "Спуск по склону на лыжах", "Переправа по параллельным перилам", "Переправа по бревну" и "Переправа по тонкому льду".

Обязательным условием участия является наличие группового и личного снаряжения, одежды, соответствующей зимним погодным условиям. Также в составе каждой команды должна присутствовать хотя бы одна женщина. В эти выходные участники соревнований смогут повысить свой разряд и получить возможность продолжить борьбу в областных соревнованиях.