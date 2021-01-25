В Тюмени внедряют новые мировые методики фитнеса

Новое направление фитнеса под названием AnimalFlow появилось в Тюмени. Оно представляет собой смесь упражнений из йоги, гимнастики, брейк-данса и баланса на руках, не требует дополнительного оборудования и дает эффективный результат.

Благодаря работе с собственным весом человек ощущает связь со своим телом через контакт с полом. Animal Flow или Animal Movement означают "животные движения" - один из шести компонентов этой программы, а именно упражнения копируют движения животных.

Как рассказала доцент кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности ТюмГУ Екатерина Симонова, цифровые технологии свели физическую активность в обществе к минимуму. И если среди молодежи спортивный образ жизни становится модным, то у тюменцев средних лет заметно сокращается физическая активность.

"Существует большая потребность в новых и эффективных методиках занятия массовым спортом и фитнесом, которые бы учитывали высокую занятость людей, вызывали бы у них интерес, а также под руководством специалистов давали бы быстрый результат. В настоящее время за рубежом популярность набирают методики работы с собственным весом, в их числе – AnimalFlow", - отметила она.

Сотрудники Института физической культуры ТюмГУ провели эксперимент по изучению специфики методики AnimalFlow. Адаптированный вариант нового вида фитнеса опробовали на тренировках тюменки 30-35 лет. Эксперимент показал, что такие занятия дают ощутимый результат, пишет "Мегатюмень".