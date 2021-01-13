Тюменские биатлонисты поборются за "Приз Звонкова"

Юношеская сборная команда Тюменской области по биатлону примет участие во Всероссийском соревновании "Приз Звонкова", проходящем в Екатеринбурге с 11 по 17 января. Честь региона будут защищать воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в возрасте 15-16 лет. 13 января биатлонистов ждёт гонка на 10 км для юношей и 7,5 км для представительниц прекрасного пола. 15 января состоится спринт на дистанции 6 км и 4.5 км соответственно. Завершится "Приз Звонкова" 16 января эстафетами: 3 х 6 км (юноши) и 3 х 4,5 км (девушки).

В юношескую команду Тюменской области вошли воспитанники ОСШОР Луизы Носковой Максим Галкин, Вадим Травников, Никита Малюгин и Максим Белянин. Среди девушек выступят Камила Вовк, Полина Арзамасцева, Анастасия Чурилова и Маргарита Болдырева. Сопровождают команду тренеры: Владимир Николаевич Клыков и Виктория Викторовна Пантова.