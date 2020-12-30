Фитнес-инструкторы предлагают тюменцам в каникулы заняться физкультурой

10:10 30 декабря 2020
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Цикл бесплатных онлайн-тренировок тренеры Тюмени разработали с учетом распределения нагрузки, поэтому нужно соблюдать  последовательность выполнения программы и придерживаться определенного отрезка времени для занятий, например, в 12:00 до приема пищи.

Тренировочная программа состоит из 6 видеозанятий, направленных на проработку разных групп мышц и поддержание двигательной активности при малоподвижном образе жизни. Заниматься могут все желающие, если нет медицинских противопоказаний.

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" АНО "Центр здоровья и спорта "Физкультура"" с привлечением специалистов сети спортивных клубов "CityFoxFitness при поддержке департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области  запускают серию видеотренировок  в рамках проекта "Физкультура - код здоровья", сообщает департамент физкультуры, спорта и допобразования.  

 

Теги: здоровье , ЗОЖ , нацпроекты , социальные проекты , тренировки , фитнес
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