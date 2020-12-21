Всероссийские соревнования принесли тюменским борцам новые медали

Фото: Федерация спортивной борьбы Тюменской области

В Нижнем Тагиле 19 и 20 декабря проходили Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (греко-римская борьба) "Турнир памяти ЗТР Тарасова А.А.". Участие приняли более 70 спортсменов, в том числе - представители Тюменской области, которые вновь не покинули турнир без медалей.

Команда тюменского региона занесла себе в актив сразу пять призовых мест. Камран Мурадов и Николай Бабекехян завоевали серебряные награды в весовых категориях 60 кг и 87 кг соответственно. Данила Чекмарев (60 кг), Акбар Салихов (77 кг) и Илья Лабанов (130 кг) выиграли бронзовые медали.

Тренеры: Зуев Е.А., Семанов А.Д., Бердинских О.О., Велижанин В.Л., Зенич О.И., Рахматулин С.Х., Захаров А.В.

Отметим, что Мурадов, Бабекехян и Салихов являются спортсменами постоянного состава ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва", а Илья Лабанов – спортсмен-инструктор ОСШОР. Также спортивную школу представляет тренер Андрей Дмитриевич Семанов.