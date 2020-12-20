Для болельщиков тобольского баскетбола запустили конкурс

Фото пресс-службы БК "Нефтехимик"

Новогодний конкурс стартовал для болельщиков тобольского баскетбольного клуба "Нефтехимик" в социальных сетях. Победитель получит сертификат на 5 тыс. рублей в спортивный магазин.

Задания для участников конкурса подготовили сами баскетболисты. Они будут публиковаться в группе клуба ВКонтакте каждые два дня. Первое задание своим болельщикам предложил выполнить Илья Ашмаров. Участникам необходимо заснять на видео выполнение предложенного упражнения, выложить видео у себя на странице с хэштегом #игРАЙbasket.

Среди тех, кто выполнит все задания, разыграют беспроводные наушники и фитнес-браслеты. Участник, показавший самое техничное выполнение упражнений, получит главный приз. Победителя определит главный тренер БК "Нефтехимик" Дмитрий Тараканов. Результаты конкурса объявят 31 декабря, пишет ИА "Тюменская линия".