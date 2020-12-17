Спортсмены ОСШОР Луизы Носковой создают новогоднее настроение своими руками

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

На проходящем в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" сборе выпускники и воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой приняли участие в мастер-классе по нетрадиционному новогоднему оформлению: учились лепить из соленого теста игрушки, нарезали снежинки, изготавливали открытки - в общем, использовали все подручные средства.

Идейным вдохновителем и организатором стала Евгения Супрун, администратор ОСШОР Луизы Носковой. Из лыжных палок и лыж ребята соорудили ёлочку, нарядили её мишурой, повесили самодельные игрушки, желающие развесили открытки с пожеланиями. Рядом из флипчарта сделали импровизированный камин, развесили сапожки и носки, а ночью положили в них друг другу конфеты.

В итоге получилась отличная фотозона, где ребята с удовольствием фотографируются, и даже тренеры решили написать свои пожелания на грядущий год на открытках на ёлке. А один из выпускников спортшколы Луизы Носковой, Данил Окунев, изготавливая игрушку из соленого теста, сказал, что обязательно научит этому своих детей, когда они у него будут.

Посмотреть фотографии с мероприятия можно здесь. Надеемся, что и у вас в душе царит новогоднее настроение, а если вдруг еще нет, пусть праздник обязательно придёт к вам.