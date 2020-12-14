Тюменская чемпионка поддержала Парафестиваль по лыжным гонкам в Перми в рамках проекта ОНФ "Легенды спорта - детям"

Фото пресс-службы ОНФ

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по биатлону, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Луиза Носкова стала участником спортивного праздника по лыжным гонкам среди инвалидов Пермского края, посвященного памяти заслуженного мастера спорта России, трехкратного чемпиона Паралимпийских зимних игр Тараса Крыжановского. Соревнования VII этапа Х Краевого Паралимпийского спортивного фестиваля проходили 12 декабря на лыжной базе "Динамо".

В рамках проекта ОНФ "Легенды спорта - детям" Луиза Носкова пообщались с участниками соревнований, провела фото- и автограф-сессию, приняла участие в торжественных церемониях и стала участницей масс-старта на дистанцию 1 км.

В седьмом этапе Парафестиваля приняли участие более 200 инвалидов из города Перми и Пермского края в возрасте от 13 до 65 лет. Они соревновались на дистанциях 1 км и 3 км. Зачеты соревнований проводились среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по следующим медицинским категориям: инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (с ДЦП, с ампутацией, колясочники); общее заболевание (сердечно-сосудистые заболевания; заболевания органов пищеварения; заболевания органов дыхания; заболевания почек; эндокринные заболевания (сахарный диабет, ожирение и т.д.); с нарушением слуха, с нарушением зрения.

"Я очень рада, что стала гостем этого спортивного праздника. Нигде не увидишь, столько сил, упорства и стремления, как на таких соревнованиях. Люди, способные преодолеть себя, заниматься спортом, несмотря на ограничения заслуживают особого уважения. Приятно видеть, что в Пермском крае поддерживается и развивается адаптивная физкультура и спорт. Благодаря проекту "Легенды спорта - детям" спортсмены-инвалиды заряжаются мотивацией и желанием идти вперед и побеждать!", - поделилась впечатлениями олимпийская чемпионка Луиза Носкова.

Напомним, что согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ 24 ноября 2020 года №3081-р, на сегодняшний день доля систематически занимающихся спортом людей̆ с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выросла с 3,5% в 2012 году до 19,4% в 2019 году; доля сооружений, подходящих для занятий адаптивным спортом, выросла с 18,7% в 2015 году до 30,4% в 2019 году. Среднегодовой темп роста количества подготовленных специалистов в области адаптивной̆ физической̆ культуры и спорта за 2012 - 2019 годы составил 18%. Очень важно в целях достижения ключевых показателей развития спорта в РФ оказывать поддержку спортивным мероприятиям с участием инвалидов. Это важно в том числе и потому, что людям с ограниченными возможностями здоровья участие в спортивных соревнованиях дает психологическую поддержку и оказывает благоприятное влияние на социализацию.

Проект ОНФ "Легенды спорта - детям" регулярно поддерживает паралимпийское движение в Пермском крае. Каждый этап ежегодного Парафестиваля проходит при участии именитых спортсменов. Месяц назад соревнования по плаванию посетили Андрей Сильнов и Екатерина Селиверстова - гордость российской легкой атлетики и плавания.

"Развитие адаптивной физической культуры и спорта - одна из приоритетных задач на сегодняшний день. Если мы хотим добиться того, чтобы спорт был доступен для всех категорий граждан, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, очень важно поддерживать такие мероприятия. Проект "Легенды спорта - детям" является постоянным партнером краевого Парафестиваля. Мы стараемся каждый раз обеспечить участие великого спортсмена в спортивном празднике, поскольку встреча с ним и общение - это огромная мотивация не бросать спорт и заниматься дальше, как бы трудно не было" - подчеркнул координатор проекта "Легенды спорта - детям" Геннадий Сандырев.