Тюменский боксёр вышел в полуфинал всероссийских соревнований юниоров

Воспитанник тюменской спортивной школы "Прибой" Гаджи Гаджиев вышел в полуфинал Кубка Н. А. Никифорова-Денисова - самого значимого турнира страны для боксёров 16-17 лет. Успешное выступление на турнире может дать юным спортсменам не только награды, но и путёвку в национальную юниорскую сборную.

Всероссийские соревнования по боксу Кубок Н.А. Никифорова-Денисова памяти почетного президента AIBA проходят в Санкт-Петербурге на базе "Сибур-Арены" с 6 по 12 декабря. Участие принимают 215 спортсменов - это больше, чем, к примеру, в 2015 году, когда проводился отбор на Молодёжный Чемпионат Мира.

Тюменский боксер Гаджиев Гаджи 9 декабря одержал победу в весовой категории 69 кг и вышел в полуфинал, который состоится уже сегодня. К столь ответственному турниру юниор готовился на базе ДЮСШ "Прибой" в Тюмени, воспитанники спортивной школы помогали в качестве спарринг-партнеров. Первый тренер Гаджи Гаджиева - Анатолий Дедюхин, в настоящее время боксёр занимается под руководством Леонида Абрамова и Павла Корсакова.