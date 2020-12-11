Спортшкола "Прибой" предоставляет сертификаты ПФДО

ПФДО - персонифицированное финансирование дополнительного образования детей. Такие сертификаты помогают родителя определиться с выбором будущего увлечения или даже профессии своих детей, найти интересную программу дополнительного образования.

Используя сертификаты, ребята могут ознакомиться с различными направлениями и программами дополнительного образования как в муниципальных, так и частных (внебюджетных) организациях. Для оформления сертификата тюменцы могут обратиться и в ДЮСШ "Прибой" по адресу: ул. Борцов Октября, 2а, корпус 1.

Чтобы получить сертификат ПФДО, при обращении нужно иметь при себе следующие документы: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, СНИЛС ребёнка (при наличии) и справка из школы, подтверждающая, что ребёнок учится в первом классе.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 59-35-84, 59-35-85, электронная почта: priboy72@yandex.ru. Узнать подробнее о сертификатах ПФДО можно на сайте ДЮСШ "Прибой".