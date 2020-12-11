Тюменская область признана самым спортивным регионом России

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Итоги Национальной спортивной премии 2020 года подвели накануне в Москве. В номинации "Регион России" (за вклад в развитие спорта) лауреатом стала Тюменская область.

Церемония награждения состоялась 9 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Участие приняли ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, политики и деятели искусства.

Тюменский регион боролся за звание самого спортивного региона с Воронежской и Оренбургской областями. Победителя выбирали и эксперты, и рядовые болельщики. На мероприятии Тюменскую область представляли Эдуард Бакиев, заместитель губернатора, руководитель представительства областного правительства в органах государственной власти Российской Федерации, и директор Областной спортивной школы олимпийского резерва Михаил Паутов. Почетную награду вручил министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщает пресс-служба Минспорта.

Отметим, что в 2020 году Тюменской областью проведено 3 международных, 14 всероссийских, а также 62 региональных соревнования, которые суммарно охватили более 30 тысяч спортсменов. Тюменские спортсмены стабильно показывают высокие результаты на состязаниях самого различного уровня. Построены и введены в эксплуатацию крытый ледовый каток в Тобольске, центр спортивной гимнастики в Тюмени и ряд других спортивных объектов. Успешно реализован проект "Спорт во дворе" с аудиторией 490 тысяч человек, а доля граждан от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, только на начало 2020 года составила 47,7%.