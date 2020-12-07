Тюменские борцы выиграли медали всероссийских соревнований

Фото: Федерация спортивной борьбы Тюменской области

В Екатеринбурге с 4 по 6 декабря прошли Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине "греко-римская борьба" среди юниоров до 21 года, посвященные воинам-героям Уральского добровольческого танкового корпуса и героев тыла. Тюменские спортсмены продемонстрировали впечатляющие результаты.

В соревнованиях приняли участие 43 спортсмена из 6 регионов УрФО. Сборная команда Тюменской области была представлена 9 спортсменами, и 5 из них завоевали медали. В весовой категории 63 кг золото выиграли Данила Чекмарев, Бесо Мекинулов (72 кг, спортсмен ГАУ ТО "ОСШОР") и Асман Абдуллаев (77 кг). Серебряными призерами стали Фарад Гашумов (67 кг) и Виталий Мальцев (72 кг).

Тренируют спортсменов Рахматулин С.Х., Захаров А.В., Велижанин В.Л. и Семанов А.Д.