Формейшн "Вера" поделится с тюменцами новогодним настроением

Команда Формейшн "Вера" готовит для тюменцев новогодний концерт. Он пройдет 23 и 24 декабря на сцене ДК "Нефтяник".

В программе – постановки, с которыми тюменцы становились чемпионом Европы и мира. Это "Русский сувенир", "Лига чемпионов", "Open the door". Но главным подарком для зрителей станут фрагменты новых программ: в европейской – "Hollywood", в латиноамериканской – "Предвкушение". Команда впервые исполнит их для зрителя, сообщает пресс-служба творческого коллектива.

Руководитель сборной команды "Вера" Алексей Литвинов:

Это настоящая привилегия – исполнять новые программы впервые для тюменского зрителя. Обычно, мы готовим постановки для чемпионатов Европы и мира, и только после показываем их в Тюмени. Сложный для всего мира год изменил ситуацию. Были отменены все международные соревнования. Но мы продолжали к ним готовиться: обновили европейскую и латиноамериканскую программы, сшили новые костюмы. Наш тренировочный процесс, несмотря на изоляцию, не прекращался. Мы приобрели опыт онлайн-тренировок, затем вернулись на паркет.

Литвинов отметил, что в уходящем году танцоры чаще всего проводили время в тренировках и скучали по выступлениям. "Танцевальный вид спорта ориентирован на выступления перед зрителями. И, конечно, нашим спортсменам этого не хватало в уходящем году. Поэтому мы будем счастливы поделиться своим трудом со зрителями на новогодних концертах", - подчеркнул тренер.

В концерте примут участие детские, юношеские и молодежные ансамбли. Коллективы представят "Центр спортивного танца" и дворец творчества "Пионер".