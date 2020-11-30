Волейболистки "Прибоя" защищают честь региона на чемпионате России

Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Чемпионат России по волейболу среди женских команд продолжает выявлять сильнейших спортсменок страны. Волейбольная команда ДЮСШ "Прибой" также принимает участие в этом масштабном событии в составе сборной Тюменской области.

Стоит отметить, что в минувшем спортивном сезоне волейбольная команда ДЮСШ "Прибой" стала чемпионом региона, и две спортсменки были признаны лучшими на своих позициях по результатам голосования Федерации волейбола Тюменской области: Жанна Солонарь стала лучшей диагональной, а Александра Григорьева – лучшей связующей.

Столь яркое выступление волейболисток ДЮСШ "Прибой" не осталось незамеченным, и тюменские спортсменки попали во всероссийский рейтинг Молодежной лиги 2020/21 среди женщин. Нина Девяткова стала второй по количеству блоков, а Жанна Солонарь заняла девятое место.

Попали наши спортсменки и в список самых результативных игроков по всей России: Полина Криводанова и Нина Девяткова заняли 15 и 16 место, Дарья Трофимова стала 32-ой, Жанна Солонарь заняла 44 место. Три воспитанницы спортшколы "Прибой" оказались в числе лучших по подачам: Александра Григорьева (18 место), Ирина Набокова (25 место), Жанна Солонарь (28 место).

По атакам в десятку лучших вошла Криводанова Полина, она заняла 8 место. Дарья Трофимова и Нина Девяткова заняли 25 и 27 место. И сразу четыре спортсменки попали в рейтинг лучших принимающих: Полина Криводанова (12 место), Елизавета Подоляк (13 место), Ева Шварц (16 место) и Дарья Трофимова (24 место).

Добавим, что тренирует девушек Ольга Юрьевна Ескина.