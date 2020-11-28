Выпускник спортшколы Луизы Носковой завоевал золото всероссийских соревнований по биатлону

Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Всероссийские соревнования по биатлону в рамках первого этапа Кубка России продолжаются в Ханты-Мансийске и Тюмени. Очередной день принес выпускникам Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой еще одну медаль.

В Ханты-Мансийске состоялись гонки преследования. Среди юниоров (19-21 год) на дистанции 12,5 км безоговорочно лучшим стал Денис Таштимеров, представляющий Тюменскую область. Для Дениса это уже вторая медаль соревнований, ранее он выиграл золото в спринте на 10 км. Среди мужчин на той же дистанции в десятку лидеров вошел выступающий за сборную Югры Алексей Вагин, он занял девятое место.

В Тюмени соревнуются юниорки и женщины. Достойно выступила выпускница ОСШОР Л.Н. Носковой Виктория Сливко, уступившая в гонке преследования на дистанции 10 км среди женщин только тройке лидеров. Спортсменка выступает за команду Тюменской области.

Впереди участников ждёт заключительный день соревнований. Завтра, 29 ноября, биатлонисты будут соревноваться в большом масстарте. Мужчины преодолеют дистанцию 15 км, юниоры – 12 км, женщины – 12 км, юниорки – 10 км.