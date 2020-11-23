Тюменские борцы завоевали четыре путевки на Чемпионат России

Фото: Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Чемпионат Уральского федерального округа по спортивной (греко-римской) борьбе на призы Губернатора Ямала состоялся 20-21 ноября в Тарко-Сале. Представители Тюменской области продемонстрировали отличные результаты.

Соревнования проходили на базе СШОР "Авангард", участие приняли более 100 борцов из 6 субъектов Российской Федерации: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Сборная команда тюменского региона была представлена 12 борцами, среди них: 3 мастера спорта России и 9 кандидатов в мастера спорта.

По итогам выступления тюменские спортсмены завоевали сразу 4 награды, за которые получили право защищать честь региона на грядущем Чемпионат России. Серебряные награды выиграли Исмаилов Асланбек (весовая категория 72 кг) и Бабакехян Николай (87 кг). Бронзовые медали в активе Мурадова Камрана (77 кг), Мекинулова Бесо (72 кг). Тренеры: Семанов А.Д., Зуев.Е.А., Рахматулин С.Х., Захаров А.В., Велижанин В.Л., Бердинских О.О.