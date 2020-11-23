Тюменская спортсменка установила новый мировой рекорд в лазании на скорость

Заслуженный мастер спорта Юлия Каплина в первый стартовый день чемпионат Европы по скалолазанию установила новый мировой рекорд в дисциплине "скорость".

В квалификационном раунде Юлия преодолела 15-метровую трассу за 6,964 секунды. Для Каплиной это уже десятый мировой рекорд в карьере, сообщает ЦСП72.

Однако в начале полуфинального забега прославленная спортсменка допустила ошибку и сорвалась с трассы, пропустив в финал тоже тюменку Екатерину Баращук, где та одержала уверенную победу над Елизаветой Ивановой (Свердловская область). За Каплиной осталась бронза.

Тюменец Владислав Деулин в борьбе за третье место не смог одолеть польского скалолаза Марчина Дзенски и остался на четвертой позиции.

Соревнования проходят в Москве с 21 до 28 ноября.