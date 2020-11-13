Инструкторы и тренеры спортшкол официально станут педагогами

Инструкторы и тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Законопроект, разработанный Миниспорта, одобрен на заседании Правительства и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Признание тренеров педагогическими работниками даст им право на педагогический стаж, пенсии и отпуска, как у учителей. Законопроектом также предлагается за организациями, чья основная работа связана с подготовкой юных спортсменов, закрепить статус образовательных. А программы спортивной подготовки станут дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта. Уточняется также, что разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки будет осуществляться Министерством спорта по согласованию с Министерством просвещения.

Эти изменения позволят вести спортивную подготовку детей по единой методике, устранить несогласованность в таких программах и обеспечить их преемственность. Кроме того, это поможет как можно раньше выявлять спортивные таланты, облегчит им переход на новый, более серьезный этап подготовки: от оздоровительных физкультурных групп – к большому спорту.