В Тюмени стартовала акция "Спорт объединяет!"

Областная спортивная школа олимпийского резерва в честь приближающегося Дня народного единства запустила акцию "Спорт объединяет!".
В рамках акции воспитанники и тренерский состав спортшколы делают фотографии с надписью "Спорт объединяет!" и отправляют на электронную почту metod-osdushor72@mail.ru. Акция продлится до 5 ноября.
Напомним, День народного единства традиционно отмечается в России 4 ноября. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов и положило конец Смутному времени. Этот день символизирует сплоченность всех народов нашей многонациональной страны.
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