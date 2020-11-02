Гимнастки "Прибоя" прошли оздоровительные сборы в Ишиме

С 26 октября по 1 ноября воспитанницы отделения художественной гимнастики детско-юношеской спортивной школы "Прибой" вместе с тренером Марселой Илуридзе провели оздоровительные сборы в лагере "Дружба" (Ишим).
В Ишим из Тюмени отправилась большая дружная команда в составе 20 юных спортсменок. Помимо интенсивных тренировок девочки активно участвовали с жизни лагеря: посещали мероприятия и разнообразные творческие кружки, принимали участие в конкурсах. Распорядок дня с 7:30 и до 22:00 включал в себя зарядку, две тренировки, два мероприятия, трехразовое питание, время для свободного отдыха и развлекательные конкурсы и активности вечером.
Юные спортсменки остались довольны форматом сборов и готовы показать отличные результаты в грядущем спортивном сезоне.
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