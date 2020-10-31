Футболисты "Тюмени" сыграют с "Ностой" на домашнем стадионе

Фото из архива ФК «Тюмень», https://vk.com/tyumen_fc

Очередной матч ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ ФК "Тюмень" проведет 31 октября. В 14:00 на стадионе "Геолог" наши футболисты встретятся с "Ностой" из Новотроицка. Видеотрансляцию можно увидеть в группе ФК или здесь.

Шансы на победу у "Тюмени" оцениваются на 71,25%. Клуб продолжает бороться за первое место в турнирной таблице 4-й группы лиги, сообщает со ссылкой на превью "Вслух.ру".

Сейчас в группе лидирует "Новосибирск" (32 очка – 14 игр), "Тюмень" - на второй строчке (31 - 12), замыкает тройку лучших "КАМАЗ" из Набережных Челнов (25 - 13). "Носта" (13 - 12) расположилась на 10-м месте.

В прошлом сезоне "Тюмень" и "Носта" встречались дважды. В Олимп-Первенстве России 2-го дивизиона "Тюмень" одержала верх со счетом 4:1, на Кубке России – 1:0.

Также отметим, что 31 октября МФК "Тюмень" встречается в Кемерово с "Корпорацией АСИ". Это первая для наших футболистов игра 1/8 финала Кубка России. Тем временем ХК "Рубин" в рамках регулярного чемпионата ВХЛ встретит на домашнем льду "Буран" из Воронежа.