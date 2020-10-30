Спортшкола "Прибой" открыла новый футбольный класс

Фото: ДЮСШ "Прибой"

Детско-юношеская спортивная школа "Прибой" совместно с СОШ №15 города Тюмени организовала на 2020-2021 учебный год новый спортивный класс для юных футболистов.

Занимается с будущими чемпионам тренер-преподаватель отделения футбола ДЮСШ "Прибой" высшей квалификационной категории Вадим Иванов. Класс предполагает продлённый день обучения и углубленный тренировочный процесс.

В составе группы – 25 человек, тренировки проходят на базе СК "Строймаш". Совместно со школой составлен распорядок дня футболистов с тренировочными занятиями в спортшколе в утренние часы, двухразовым питанием и уроками в общеобразовательной школе.

Таким образом, занятия спортом никак не вредят учебному процессу. Школьники уже приняли участие в первых тренировках и остались очень довольны. Желаем молодой спортивной команде успеха, продуктивных занятий и ярких побед!