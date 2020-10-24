МФК "Тюмень" проведет 5 тур регулярного чемпионата и 1/8 Кубка России

25 и 26 октября в СК "Центральный" команда проведет пятый тур регулярного чемпионата. Соперником выступит "Газпром-Югра" из Югорска. В турнирной таблице париматч-суперлиги "Тюмень" с 18-ю очками остается на 2-м месте (лидирует "Динамо-Самара"), соперник тюменцев – с 5-ю очками на 7-м.

Играть команды будут без зрителей. В воскресенье, 25 октября, матч начнется в 14:00, трансляцию будет вести телеканал "Тюменское время". В понедельник, 26 октября, футболисты выйдут на поле в 19:00. Прямой эфир с игры будет вести ТК "Матч".

На следующей неделе запланированы первые две игры в рамках 1/8 финала Кубка России по мини-футболу среди мужских команд сезона 2020-2021 годов. Соперником будет ФК "Корпорация АСИ". Первая игра пройдет 31 октября, ответная встреча запланирована на 1 ноября, сообщает Вслух.ру.

Напомним, в "Финале четырех" Лиги чемпионов команда уступила в борьбе за 3-е место. После возвращения из Испании у команды было время на восстановление и подготовку к предстоящим играм.