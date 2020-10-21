В Тюмени продолжается конкурс эссе для ветеранов спорта

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Конкурс эссе-воспоминаний "Нам есть, за что судьбу благодарить!" среди ветеранов тюменского спорта выходит на финишную прямую. Конкурс инициировала Областная спортивная школа олимпийского резерва Луизы Носковой, заявки принимаются до 31 октября.

Содержание работ может быть различным. Участникам предлагается рассказать о своей насыщенной спортивной жизни, поделиться бесценным опытом, а также напомнить подрастающему поколению будущих чемпионов, как важно ценить памятные моменты, стараться взять от жизни как можно больше и не сдаваться не при каких обстоятельствах.

Отметим, что на конкурс уже поступили первые работы. К примеру, опытом поделилась Заслуженный работник физической культуры РФ, Мастер спорта СССР по велосипедному спорту Лариса Степановна Жукова; рассказала о своем ярком пути югорская спортсменка Светлана Анатольевна Иванова, выигравшая за карьеру 200 медалей и 20 кубков по разным видам спорта и продолжающая вести активный образ жизни.

Текст должен занять не более четырех страниц формата А4 (кегль 14) или восьми тетрадных листов без заполнения оборотной стороны. Участники конкурса готовят авторские письма с указанием на конверте полного почтового адреса, фамилии, имени и отчества. На самой конкурсной работе должны быть указаны ФИО конкурсанта, его дата рождения, контактный телефон и адрес электронной почты. К письму нужно приложить Согласие на обработку персональных данных.

Работы отправляются в почтовом конверте на адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 19, могут быть принесены лично в ГАУ ТО "ОСШОР Л.Н. Носковой" по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 19 (приемная, 2 этаж) или отправлены по электронной почте cpsr2013@yandex.ru в формате .doc, .pdf, .tiff, .jpeg, .odt.

Имена и выдержки из работ, поступивших на конкурс, могут быть опубликованы в СМИ. Работы победителей публикуются в СМИ в полном объеме после подведения итогов. Итоги будут подведены 31 октября. Победителей ждут дипломы и ценные подарки.