Конкурс профессионального мастерства для специалистов физкультуры и спорта стартует в Тюменской области

В Тюменской области с 9 по 30 ноября пройдет дистанционный конкурс профессионального мастерства между специалистами физической культуры и спорта. Призеры получат крупные денежные призы.

Представлены следующие номинации:

* "Физическая культура" (специалисты дошкольных учреждений),

* "Подготовка спортивного резерва" (тренеры преподаватели и тренеры спортивной подготовки),

* "Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства" (специалисты общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования, спорторганизаторы, инструкторы по физической культуре и/или спорту, фитнес-тренеры).

Борьба за звание лучшего в каждой из номинаций пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom. Конкурс состоит из трёх этапов, каждый из которых выявляет профессионально компетентных, творчески активных и конкурентоспособных специалистов, обладающих необходимым уровнем здоровья и психофизических качеств, а также умением адаптироваться к нововведениям.

На первом этапе участник в течение не более 5 минут представляет свою визитную карточку "Моё профессиональное кредо". На втором этапе конкурсное задание определяется путем случайного выбора карточки, после чего участнику дается 15 минут на подготовку и затем 20 минут на выступление. Для выполнения конкурсант может отобрать группу из шести совершеннолетних волонтёров, имеющих медицинский доступ к занятию физкультурой.

Наконец, на третьем этапе участник в течение не более 10 минут представляет презентацию опыта на тему "Анализ профессиональной деятельности (в период режима повышенной готовности)". После каждого этапа конкурсант отвечает на вопросы жюри.

Победители и призеры конкурса в каждой из номинаций награждаются дипломами Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и поощряются денежными призами. Победитель получит 50 тысяч рублей, занявший второе место – 30 тысяч, замкнувший тройку лидеров – 20 тысяч.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 14 ноября отправить в печатном виде информационную карту участника и согласие на обработку персональных данных. Документы принимаются по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса, 5 (ГАУ ТО "ОСШОР"). Телефон: 8 (3452) 344-583.

"Тюменская область – регион талантливых и многогранных людей во всех сферах, и спорт не является исключением. На наш взгляд, важно и поощрять активных и инициативных специалистов, и выявлять и транслировать передовой опыт в области физической культуры и спорта. И на основе полученных заявок можно в будущем сформировать новые программы для максимального вовлечения жителей области к занятиям физической культурой и спортом. Очень ждём заявок и полагаем, что конкурс получится чрезвычайно интересным", - отметил директор ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва" Михаил Паутов.

Рассмотрение заявок на предмет допуска к участию осуществляется с 14 по 18 ноября. Оценка и подведение итогов конкурса проводится с 19 по 30 ноября. Ознакомиться с положением конкурса, критериями оценки участников, техническими требованиями и формой обязательных документов можно на сайте Областной спортивной школы олимпийского резерва по ссылке.

Учредитель конкурса – Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Организатором и ответственным на проведения конкурса является ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва".