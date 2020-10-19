Спортшкола "Прибой" приглашает на занятия гиревым спортом

Детско-юношеская спортивная школа "Прибой" приглашает ребят 2004-2010 годов рождения на занятия в отделение гиревого спорта.

Хотите, чтобы ребёнок меньше проводил времени за экраном компьютера или смартфона? Чтобы посвящал больше времени спорту, воспитывал в себе ответственность, упорство и волевые качества? Мечтаете, чтобы он был всесторонне развит, был сильным и здоровым? Вашему ребёнку идеально подойдет гиревой спорт.

Основное качество, которое воспитывают гири – силовая выносливость. При этом спортсмен должен обладать качествами тяжёло- и легкоатлета. Вид спорта принадлежит к циклическим, суть которого – поднимание гири как можно большее количество раз за отведенный промежуток времени. Этот спорт – один из самых безопасных и требует минимум материальных затрат.

В ДЮСШ "Прибой" занятия гиревым спортом проходят на базе спортивного комплекса "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) на бюджетной основе. Узнать подробности и записаться на тренировки можно по телефону: 69-35-85.