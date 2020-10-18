ФК "Тюмень" сыграет с "Волгой" на выезде

Фото пресс-службы ФК "Тюмень"

Матч ФК "Тюмень" и ФК "Волга" состоится 18 октября на ульяновском стадионе "Труд" в рамках 12-го тура 4-й группы Первенства ПФЛ 2020/21.

В прошлом сезоне команды встречались дважды, и в обоих случаях матчи заканчивались со счетом 1:0 в пользу "волжан". Однако в новом сезоне шансы на победу "Тюмени" оцениваются в 53,80%. К настоящему времени тюменские футболисты прервали беспроигрышную серию из 9 матчей. Лишь 13 октября команда уступила "Волне" из Нижегородской области" со счетом 1:0.

Сейчас ФК "Тюмень" расположилась на втором месте в турнирной таблице с набранными 25-ю очками. Из 10 игр - 8 побед, 1 ничья и 1 проигрыш. На 1 месте – "Новосибирск", сыгравший на две игры больше.

"Волга" сейчас находится на четвертом месте. Команда сыграла 10 игр, в шести победила, в одной проиграла. Еще три поединка закончила ничьей, пишет "Вслух.ру".

По графику ПФЛ осенние игры продолжатся до 10 ноября, а в 2021 году возобновятся с 3 апреля.