Тюменцы успешно выступили на Чемпионате России по скалолазанию

Фото: Федерация скалолазания России

Чемпионат России по скалолазанию стартовал в Воронеже 9 октября. Спортсмены Тюменской области успешно защитили честь региона и завоевали сразу несколько медалей.

Соревнования проводились в трёх дисциплинах. В первые дни Чемпионата участники состязались в боулдеринге. Этот вид скалолазания предполагает серию коротких (от 5 до 8 перехватов) предельно сложных трасс. В понедельник прошло лазание на скорость. Наконец, накануне завершилась квалификация в лазании на трудность. Сегодня состоялись полуфинальные состязания, финал начнется в 18:30 по тюменскому времени.

Большое представительство спортсменов Тюменская область делегировала на соревнования на скорость. И это не удивительно, ведь, начиная с 2014 года, среди взрослых спортсменов в Чемпионате России неизменно побеждали именно наши спортсмены: Сергей Абдрахманов, Станислав Кокорин и Александр Шиков.

У тюменцев был отличный шанс продолжить эту удивительную победную серию, однако тюменец Александр Шилов, представляющий Центр спортивной подготовки, занял второе место, показав прекрасный результат, но всё же уступив хозяину чемпионата, Арсению Богомолову.

Однако, в целом, выступление тюменцев вполне можно признать успешным, ведь в активе нашей сборной два места на пьедестале из трёх: бронзовый забег выиграл воспитанник Областной спортивной школы олимпийского резерва Сергей Рукин. Это его первое призовое место в рамках Чемпионата страны. В восьмерку лучших вошел и тюменец Петр Земляков, являющийся также воспитанником ОСШОР. Отметим, что ранее Рукин признавался лучшим на Кубке России в 2015 году, а в этом году в рамках Кубка второе место занял представитель ОСШОР Александр Шиков.

Неплохо выступили и девушки. Екатерина Баращук (ОСШОР), ранее выигравшая Кубок России 2020 года по скалолазанию в дисциплине "скорость", вошла в число восьмерки лучших. В шаге от призовой тройки остановилась спортсменка Центра спортивной подготовки Юлия Каплина, но, к сожалению, в матче за третье место спортсменка допустила срыв.