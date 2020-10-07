Сертификаты ПФДО можно получить в ДЮСШ "Прибой"

Определиться с выбором будущего увлечения, найти интересную программу дополнительного образования тюменцам позволят сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО).

Чтобы записаться на программу ПФДО, необходимо зайти в личный кабинет на сайте tumen.pfdo.ru/app, введя логин и пароль из полученного сертификата, ознакомиться со списком предложенных учреждений и программ, выбрать из них интересующие вас, отправить заявку на заключение договора и затем связаться с учреждением, в которое вы отправили заявку. Ознакомиться с программами ПФДО можно в навигаторе дополнительного образования Тюменской области на сайте edo.72to.ru.

Используя сертификаты, ребята могут ознакомиться с различными направлениями и программами дополнительного образования, как в муниципальных, так и частных (внебюджетных) организациях. Для оформления сертификата тюменцы могут обратиться и в ДЮСШ "Прибой" по адресу: ул. Борцов Октября, 2а, корпус 1.

Чтобы получить сертификат ПФДО, при обращении нужно иметь при себе следующие документы: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, СНИЛС ребёнка (при наличии) и справка из школы, подтверждающая, что ребёнок учится в первом классе.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 59-35-84, 59-35-85, электронная почта: priboy72@yandex.ru. Узнать подробнее о сертификатах ПФДО можно на сайте ДЮСШ "Прибой".