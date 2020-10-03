ФК "Тюмень" сыграет с "Зенит-Ижевском" на выезде

Фото пресс-службы ФК "Тюмень"

Очередной матч в рамках ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ команда "Тюмень" проведет с "Зенит-Ижевском". Футболисты встретятся 3 октября на стадионе "Купол" в Ижевске.

Накануне стало известно, что команду соперника покинул главный тренер Сергей Емельянов. До игры руководство клуба должно представить нового наставника.

Шансы на победу у "Тюмени" в Ижевске оцениваются достаточно высоко: за год команды встречались трижды, и все три раза победа оставалась за "Тюменью".

Тюменская команда занимает 3 место в турнирной таблице, уступая "КАМАЗу" и "Волге". Из семи сыгранных матчей шесть закончились победами и один – ничьей. На счету клуба 19 очков.

"Зенит-Ижевск" - на 10 месте. Из восьми игр наш субботний соперник победил только в двух, в пяти проиграл. Еще одна игра закончилась ничьей, пишет "Вслух.ру".