В Тюмени пройдет Кросс нации

В эту субботу, 3 октября, в Тюмени состоится Всероссийский день бега "Кросс нации". Торжественное открытие пройдет в 10.45 на Центральной площади.

Участникам предстоит преодолеть массовые забеги в 1 км и 1,5 км; спортивные забеги в 4 км, 6 км, 8 км и 12 км; 2 км и 3 км в рамках сдачи норм ГТО; 1 км в счёт выполнения разрядов.

Старт — на улице Володарского (напротив здания правительства Тюменской области), финиш — на улице 8 Марта со стороны улицы Хохрякова.

Мандатная комиссия работает с 29 сентября по 2 октября с 10.00 до 18.00 в ДЮСШ № 2 (ул. Луначарского, 10, эл. почта: sdusshor-2@mail.ru). В день соревнований регистрация проводиться не будет.

Количество мест на спортивные забеги ограничено — 300 человек. Участники соревнований и те, кто выполняет нормативы комплекса ГТО, предоставляют в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку – допуск врача, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), УИН (для тех, кто выполняет нормативы ГТО).

Уточнить информацию можно по телефону ДЮСШ № 2: 8 (3452) 283-351.