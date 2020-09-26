ФК "Тюмень" готовится взять реванш в матче с командой "Урал-2"

Фото пресс-службы ФК "Тюмень"

Следующий матч в рамках восьмого тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ клуб "Тюмень" проведет с командой "Урал-2" из Сысерти Свердловской области. В прошлом сезоне тюменцы проиграли сопернику, однако в этот раз шансы подопечных Евгения Маслова на победу гораздо выше.

В прошлые выходные на своем стадионе "Тюмень" победила "Челябинск", занявший в прошлом сезоне второе место в группе "Урал-Приволжье". Счёт матча - 1:0.

27 сентября тюменские футболисты проведут выездную игру на стадионе "Бажовия" с "Урал-2", начало матча в 14 часов.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. Августовский матч закончился ничьей (3:3), октябрьский — со счетом 1:2 в пользу нашего соперника. По итогам досрочно завершенного сезона "Тюмень" финишировала на десятом месте, "Урал-2" - на третьем, пишет "Вслух.ру".

В предстоящей игре шансы на победу "Тюмени" выше. Наша команда уверенно стартовала в нынешнем сезоне. В турнирной таблице четвертой группы наши футболисты занимают третье место: на их счету из шести сыгранных игр пять побед и одна ничья. У команды 16 очков. "Урал-2" сыграл семь матчей: по два выигрыша и проигрыша, три ничьих. Итого — 9 очков и девятое место в турнирной таблице.