Тюменские скалолазы стали призерами Кубка России

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В Москве после длительного соревновательного перерыва состоялся Кубок России по скалолазанию. Тюменские спортсмены сумели показать отличные результаты в соревнованиях на скорость.

В квалификационном забеге Юлия Каплина обновила рекорд России на эталоне, едва не повторив мировой рекорд. Однако в полуфинальном забеге Юлия сорвалась в начале трассы и пропустила в финальный раунд другую тюменку Екатерину Баращук. В финале Екатерина соревновалась с Елизаветой Ивановой из Свердловской области, сумев ее обыграть, хотя обе соперницы совершили ряд досадных ошибок. В результате Баращук стала лидером, Иванова — на второй позиции и на третьем месте — Юлия Каплина.

В соревнованиях мужчин свой статус обладателя трофея подтвердил тюменец Владислав Деулин. В финале судьбу золотой медали Деулина решила всего одна десятая секунды, которую он выбил у своего партнера по команде Александра Шикова. Дмитрий Тимофеев из Пермского края завоевал бронзу.