Тюменка завоевала серебро Чемпионата России по плаванию

Фото: ОСШОР

Чемпионат и Первенство России по плаванию на открытой воде прошли в Анапе с 13 по 17 сентября. Тюменская спортсменка Анастасия Костылева завоевала серебро в смешанной эстафете.

Воспитанница тюменского спорта успешно выступила на дистанции 4х1250 метров в составе сборной Тульской области-1. Её команда в составе Дарьи Волобуевой, Дмитрия Титова и Владислава Утробина заняла второе место с результатом 00:58.51,7, отстав от лидера, сборной Волгоградской области, на считанные мгновения.

Отметим, что соревнования проводились в рамках первого этапа отбора на Чемпионат Европы по плаванию на открытой воде 2021 года, который пройдет в Париже с 22 по 25 июля. Таким образом, Анастасия Костылева имеет отличные шансы войти в состав юниорской сборной страны и защищать честь России на международной арене.