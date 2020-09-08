В выходные в Тюмени пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам

С 11 по 13 сентября 2020 года в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" состоятся старты Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на лыжероллерах. Зрителей и болельщиков на трибуны не пустят в связи со сложной эпидобстановкой. Интернет-трансляцию можно смотреть на сайте Центра спортивной подготовки.

В соревнованиях участвуют около 200 спортсменов из 35 регионов России, в том числе тюменцы. В программе соревнований спринт свободным стилем, индивидуальная гонка классическим стилем, гонка преследования (кросс).

11 сентября - спринт, свободный стиль. С 13.00 – четвертьфиналы, полуфиналы, финалы, мужчины, женщины, в 15.00 – награждение победителей.

12 сентября – раздельный старт, классический стиль. С 10:30 – женщины 15 км, с 12:30 – мужчины 20 км.

13 сентября - персьют, кросс. С 11:00 – женщины 5 км, с 12:00 – мужчины 8 км.