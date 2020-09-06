Первый матч нового сезона для ХК "Рубин" состоится 9 сентября

Фото пресс-службы ХК "Рубин"

Регулярный чемпионат ВХЛ стартовал 4 сентября. Для ХК "Рубин" первый матч нового сезона состоится 9 сентября на выезде – в Воскресенске с местным "Химиком".

11 сентября предстоит сыграть с ХК "Рязань". 13 и 15 сентября поединки состоятся в Санкт-Петербурге — с клубами "Динамо" и "СКА-Нева". Матч в Ижевске с "Ижсталью" запланирован на 23 сентября, а уже 25 сентября — в Альметьевске, с "Нефтяником". 27 сентября "Рубин" скрестит клюшки с "Торосом" в Нефтекамске, 29 сентября — в Перми с "Молотом-Прикамье".

С 3 по 10 октября состоятся четыре игры в Тюмени: с ЦСК ВВС из Самары, "Ладой" из Тольятти, "Дизелем" из Пензы, "Барсом" из Казани, пишет "Вслух.ру".

Директор ХК "Рубин" Александр Попов сообщил об изменениях в составе команды перед началом нового сезона. По его словам, пришедшие хоккеисты - сильные, квалифицированные.

"Команда строится, от матча к матчу становится сильнее и сплоченнее, улучшается взаимопонимание. У нас много новичков, надо наигрывать сочетания хоккеистов. Думаю, к середине октября команда наберет обороты", — отметил Александр Попов.

Напомним, по результатам прошлого сезона ХК "Рубин" занял 4 место. В плей-офф тюменский клуб дошел до ¼ финала в серии с "Югрой", но из-за пандемии сезон завершился досрочно.